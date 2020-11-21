 الجزائر تسجل 1019 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
السبت 21 نوفمبر 2020 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الجزائر تسجل 1019 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 6:34 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 6:34 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73 ألفًا و774 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 19 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2258.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 602 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 48 ألفًا و183.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 55 مليون إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك