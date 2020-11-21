الجزائر تسجل 1019 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73 ألفًا و774 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 19 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2258.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 602 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 48 ألفًا و183.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 55 مليون إصابة.