زيلينسكي: أوكرانيا يجب أن تستخلص العبر من الثورات

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه يجب على أوكرانيا أن تستخلص العبر من الثورات حتى لا تكرر الأخطاء لاحقا.

وأضاف زيلينسكي - في لقاء عبر الإنترنت مع ممثلي النخبة الفكرية حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /السبت/ - أن إنجازات "الثورات" الثلاث التي شهدتها بلاده، تلخص في ظهور "الوعي الجديد لدى المواطنين والسلطات.. وإدراك كل حاكم مقبل للبلاد أن إرادة الشعب هي الحاسمة وأنه لا يمكن كسرها أو مخالفتها".

وأكد زيلينسكي، أن الحكومة الحالية تسعى جاهدة لإدخال أداة سلطة الشعب واستخدامها.

وتحيي أوكرانيا الذكرى السابعة لما يسمى بثورة "الميدان" التي انتهت بالانقلاب على السلطة، حيث تحول وسط كييف إلى ساحة للمواجهة بين قوات الأمن والقوميين المتطرفين وسقط عشرات الضحايا بين رجال الأمن والمتظاهرين.