أردوغان يطالب شعبه بإخراج مدخراتهم من تحت الوسائد

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المواطنين الأتراك لإخراج مدخراتهم “من تحت الوسائد”، خلال تصريحات في معرض موصياد إكسبو 2020.

وأوضح أردوغان، أنه “مهما كان تحت الوسائد من أموال قليلة كانت أو كثيرة في داخل البلاد أو خارجها فيمكن للمواطنين إحضارها وضخها في السوق، لأنها ستوفر آفاقا جديدة للبلاد، وفق تعبيره”، وفقا لموقع أحوال التركي.

ويلجأ أردوغان إلى هذا الخطاب كلما تعثر الاقتصاد التركي، وفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وبخصوص رفع البنك المركزي الفائدة، أشار أردوغان إلى أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 475 نقطة أساس “علاج مر” يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12 بالمئة في معظم فترات العام.

يأتي ذلك بينما أبدى أردوغان في السابق رفضا حادا لرفع سعر الفائدة.

وتابع الرئيس التركي: “ندرك أننا نحتاج لتناول بعض العلاج المر إذا اقتضى الأمر في هذه المرحلة. أُقيم قرار رفع أسعار الفائدة أمس في هذا الإطار”.

ورفع البنك المركزي التركي الخميس الماضي أسعار الفائدة من 10.25% إلى 15%، واعتبر أردوغان أمس الجمعة أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة “علاج مر” يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12% في معظم فترات العام، بحسب الأرقام الرسمية.

من جهة أخرى هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا، علي باباجان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تحوله إلى تبني سعر الفائدة المرتفع بعد أن كان يرفض ذلك.

وخاطب باباجان أردوغان قائلا: “كنت تقول إن رفع أسعار الفائدة هو السبب في إفقار الأمة، ماذا حدث الآن؟ أنت مضطر للتوضيح للشعب. كنت تقول إن الفائدة العالية هي خيانة. ماذا حدث الآن حتى رفعتم أسعار الفائدة؟

وأكد باباجان، أن أردوغان الذي تسبب في إفقار الشعب، مضطر للتوضيح لهذا الشعب، وتابع: “يجب على أردوغان أن يوضح كيف جعلت من تركيا من إحدى الدول التي تفرض فوائد عالية”.