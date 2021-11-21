أظهرت نتائج دراسة قامت عليها منظمة «وتر إيد» أن أكثر من ثلث سكان العالم أو 3.6 مليار شخص، يفتقرون لمرافق الصرف الصحى المعمول بها وفقا للشروط الآمنة.

ووجد التقرير الذى نشر بمناسبة يوم المرحاض العالمى، والذى اعتمد على مقابلات موسعة مع العاملين فى قطاع الصرف الصحى، وخصوصا أثناء فترة انتشار كوفيدــ19، أن الجائحة فاقمت من الظروف المروعة التى يعيشها عمال الصرف الصحى فى جميع أنحاء العالم، وفقا لشبكة يورونيوز.

وبحسب الأمم المتحدة يشمل عمال الصرف الصحى الأشخاص الذين يقومون بتنظيف المراحيض والمجارى، وحفر المراحيض الفارغة وخزانات الصرف الصحى وتشغيل محطات الضخ ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقومون بإزالة النفايات البرازية يدويا وعمال النظافة.

وقال العديد من عمال الصرف الصحى إنهم أجبروا على الذهاب إلى العمل أثناء الإغلاق الحكومى فى فترة كوفيدــ19، خوفا من فقدان وظائفهم. ففى الهند، اضطر 23% من عمال الصرف الصحى الذين تمت مقابلتهم إلى العمل لساعات أطول أثناء الوباء، تتراوح ما بين ساعتين إلى ست ساعات إضافية يوميا وغير مدفوعة. كما طُلب من بعض عمال الصرف الصحى فى المستشفيات العمل لمدة تصل إلى 30 ساعة متواصلة دون دفع أجر إضافى.

ووجدت المنظمة أن عمال الصرف الصحى يتعرضون لمعاملة قاسية والتهميش والوصم نتيجة لعملهم، كما أن إجراءات وتدابير الوقاية من الوباء والمتبعة عادة لم تشمل العاملين الصحيين.

وتقول كونا ناجمونى لاتا والبالغة 34 عاما، وهى عاملة تنظيف شوارع من بنجلاديش: «فى بعض الأحيان، أتعرض للبراز البشرى فى عملى، لكن لا يمكننى مسحه إلا بقطعة قماش. لا يوجد مكان لغسل الأيدى حيث أعمل، لذا لا بد لى من الانتظار للعودة إلى المكتب لأغسل يدى».

ويواجه عمال الصرف الصحى فى بعض البلدان تمييزا منهجيا واسع النطاق. فى مقابلة أجرتها المنظمة مع شاب فى الهند من عائلة تعمل على جمع الفضلات يدويا إما من المراحيض الجافة أو المصارف المفتوحة أو المجارى أو خطوط السكك الحديدية.

ولم يتمكن فيشال جينوال والبالغ 26 عاما، من العثور على عمل بديل بسبب وصمة العار المحيطة بالطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليها، وبالرغم من حصوله على شهادة جامعية بتخصص العلوم الإنسانية من جامعة دلهى.

ويقول جينوال: «قيل لى إن شخصا مثلى لن ينجح أبدا فى أى وظيفة أخرى. لقد جربت العديد من الوظائف الأخرى، ولكن أخيرا وبدافع اليأس، عدت إلى القيام بما تفعله عائلتى طوال حياتها التنظيف».