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بلومبرج: أسعار المواد الغذائية عند أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات

الاغذية
الاغذية
واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 5:09 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 5:09 م
وصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، وسط مؤشرات على عدم الاستمرار في الزيادة بهذه السرعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتتبع الأغذية من القمح والزيوت النباتية إلى أعلى مستوى له في عقد جديد في الشهر الماضي، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة إلى ارتفاع الأسعار.

ولا تزال أسعار السلع الزراعية تشهد زيادة ولكن بمعدل أبطأ، وفقا لبلومبرج. وارتفع المؤشر بقرابة 20% في النصف الأول من العام ولكنه ارتفع بنسبة 6% فقط منذ ذلك الحين.

وذكر المجلس الدولي للحبوب أن مخزونات القمح تشهد الآن انخفاضا عما كانت عليه من قبل وأن المخزون لدى كبار المصدرين قد يكون عند أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.

ونقلت بلومبرج عن تقرير خدمة "ستراتيجي جرينز" في فرنسا: "نعتقد أن أسعار القمح الأوروبية ستتوقف عن الارتفاع وانها قد تنخفض حتى ولو بدرجة صغيرة على المدى القريب".

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