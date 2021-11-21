 مويس: لم نصل للمستوى الذي يؤهلنا للعب بأعلى مستوى في كل مباراة - بوابة الشروق
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مويس: لم نصل للمستوى الذي يؤهلنا للعب بأعلى مستوى في كل مباراة

وكالات
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:18 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:18 م

يعتقد ديفيد مويس مدرب وست هام، أن فريقه لم يصل بعد للوضع الذي يؤهله للعب على أعلى مستوى في كل مباراة.

جاءت تصريحات مويس بعد هزيمة وست هام خارج ملعبه 1-صفر أمام وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي، أمس، وتوقف مسيرته الخالية من الهزيمة والتي استمرت على مدار 7 مباريات متتالية.

وفي ملعبه فاز وست هام 3-2 على ليفربول قبل العطلة الدولية الأخيرة، لكنه لم يتمكن من تقديم نفس الأداء في مواجهة وولفرهامبتون، عندما خاض مباراته الأولى بدون مدافعه أنجيلو أوجبونا، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وقال مويس تعليقا على ذلك "لم نلعب جيدا بنفس المستوى الذي أدينا به من قبل، لأننا لم نصل بعد للمستوى الذي يؤهلنا للعب على المستوى الأعلى في كل مباراة خلال الموسم الحالي".

وأضاف المدرب الإسكتلندي "أعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى غياب بعض العناصر، فقد كان هناك لاعبان دون المستوى، عائدان من المرض".

وتابع "هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها بدون أنجيلو.. كانت هناك بعض الأشياء لكنها ليست مبررا".

ويحتل وست هام اللندني المركز الرابع بين فرق الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، وسيلتقي خارج أرضه مع مانشستر سيتي حامل اللقب في ملعب الاتحاد الأحد المقبل.


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