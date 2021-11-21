حبس صاحب شركة هواتف متهم بإجراء تحويلات وهمية إلكترونية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس صاحب شركة هواتف محمولة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلي.

وطلبت النيابة، اليوم السبت، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المستندات المضبوطة لفحصها وبيان طبيعتها، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 11 مليون جنيه.

وتلقت شرطة الإسكندرية إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بالاتفاق مع بعض مواطني الدول الأجنبية التي تفرض قيود مصرفية على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لأشخاص آخرين في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي داخل تلك الدولة.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، إذ تبين أنه يقوم بالاتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع "POS" الخاصة بالشركة المملوكة له.

وأضافت التحريات أن المتهم يقوم عقب ذلك بتحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية من خلال حساب الشركة لدى أحد البنوك داخل مصر، ثم يعمل على سحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكي وتسليمها لعملائه من مواطني تلك الدولة، مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم، أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بها، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.