روبرت كوخ: زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا إلى مستوى قياسي في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد مجددا ووصوله إلى مستوى قياسي في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 7ر372 ، فيما كان يبلغ أمس السبت 2ر362، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 289.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 6ر85 فقط.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 42 ألفا و727 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 75 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 33 ألفا و498 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 55 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي خمسة ملايين و354 ألفا و942 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أربعة ملايين و626 ألفا و300 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 99 ألفا و62 شخصا.