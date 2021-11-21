محافظ الجيزة يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع

أجري اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.

وتابع راشد، خلال جولته، اليوم السبت، أعمال شفط مياه الأمطار بمحيط جامعة القاهرة وشوارع التحرير والنيل والتحرير والسودان وعاين علي الطبيعه الحاله العامه لتلك المحاور، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم، وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا علي التواجد الميداني بالشارع لحين رفع كافة مياه الأمطار ولحين تحسن الاحوال الجوية، لافتا إلى أنه تم الدفع بعدد ٤ شفاطات بكل حي ومركز وعدد ١٦ شفاط للهيئة العامة للنظافه وعدد ٨٥ شفاط من خلال شركه مياه الشرب والصرف الصحي و٢ عربات مجهزة لمواجه السيول بالصف وأطفيح و١٠ ماكينات كيبوتا على عربات صغيرة للتحرك بالمناطق والبؤر الساخنه وعدد ٢ بدال ديزل بطريق اسكندرية الصحراوي مع زيادة الاعداد وتنوع خطط نشر المعدات وفقا لمستويات الأمطار.