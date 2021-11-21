هونج كونج تصرح باستخدام لقاح سينوفاك للأطفال من عمر 3 سنوات

قررت السلطات في هونج كونج، السماح بإعطاء لقاح "سينوفاك" الذي تنتجه شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية المضاد لكورونا، إلى الأطفال أبتداء من 3 أعوام بدلا من 18 عاما.

وقالت وزيرة الغذاء والصحة في هونج كونج، صوفيا تشان، في بيان نشر اليوم السبت: "سيتم إعطاء الأولوية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما لتلقي لقاح سينوفاك؛ بهدف توسيع نطاقه ليشمل الأطفال من فئة عمرية أصغر المرحلة اللاحقة"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف البيان: "فوائد الموافقة على منح اللقاح من عمر 3 و17 عاما تفوق المخاطر".

وذكر البيان أن لجنة استشارية بشأن لقاحات كوفيد-19 في حكومة المدينة أوصت في وقت سابق بموافقة الوزارة على حد السن الجديد لتلقي اللقاح.

يأتي القرار الجديد، بعدما تخلفت حملة التطعيم في هونج كونج، التي بدأت في فبراير الماضي، عن العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث تلقى حوالي 67% من السكان جرعتين من لقاح "سينوفاك" أو لقاح "فايزر- بيونتيك".

وفي بيان منفصل أمس الجمعة، قالت الحكومة إنها اشترت مليون جرعة إضافية من لقاح بيونتيك بهدف منح السكان جرعة ثالثة (تعزيزية).