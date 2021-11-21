سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الإيفواري ديديه دروجبا المهاجم التاريخي لتشيلسي الإنجليزي أنه تربطه علاقة قوية بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأضاف كارتيرون في تصريحات لقناة المحور :" أعرف كارتيرون منذ 2001 وهو أنسان جيد كلاعب ومدير فني مميز وأعتبره فرد من عائلتي ومررنا بالكثير معًا".

وأضاف :" كارتيرون دائمًا يسعى لتحقيق شيء .. تابعته في مازيمبي وهو قدم مستوى جيد".

وأوضح دروجبا :" رأيت كارتيرون مع الأهلي وقدم مستويات كبيرة وكان من الصعب خسارة المباراة النهائية".

وتلقى الأهلي خسارة مفاجئة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي بثلاثية دون مقابل بعد الفوز في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة 2018.

وأشاد دروجبا بعودة كارتيرون لمصر مرة أخرى من بوابة الزمالك وتحقيقه نجاحات كبيرة مع الفريق حيث توج بالسوبر الإفريقي والسوبر المحلي والدوري المحلي.