عضو مجلس الزمالك السابق ينتقد ضبابية المشهد في القلعة البيضاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الوضع الإداري داحل القلعة البيضاء، وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل النادي.

وكانت اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك برئاسة حسين السمري قد تقدمت باستقالتها، وسط انباء تؤكد إنهاء عمل اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب مهام عملها أيضا غدا الاثنين، مع عودة المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقال ابورجيلة عبر تويتر: "اعتقد ان الوضع مش مستحمل تكهنات واستنتاجات لازم وزارة الرياضة تطلع بيان تبين خارطة الطريق لنادي الزمالك".

وتابع: "احنا في نص الموسم ومن حق الزمالك وجماهيره العريضة يعرفوا ايه اللي بيحصل، التعامل مع الوضع بالشكل ده خطير جدا".