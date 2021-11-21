ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة لاتجارها غير المشروع بالنقد الأجنبي ببورسعيد بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى تلقى سيدة مقيمة بمحافظة بورسعيد، تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من خارج البلاد، ثم استبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة، وهو ما يعد تعاملا فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتها طبقا للفحص المستندى ما يعادل 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.