انتقادات أستاذ جامعي لطالبان تحقق انتشارا واسعا في أفغانستان ونشطاء يصفونه بـ صوت الشعب

أثارت مناظرة تلفزيونية بثت على الهواء، انتقد فيها أستاذ جامعي حكومة طالبان، ضجة كبيرة وانتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء أفغانستان.

وقال فيض الله جلال، محاضر القانون والعلوم السياسية في جامعة كابول، في مناظرة على قناة "طلوع نيوز" أمس السبت: "ليس لدى الناس خبز يأكلونه. كيف يبدو الأمن؟ لا يمكن لأحد أن يقول أي شيء".

وأضاف أنه ما لم تقر طالبان إصلاحات فإن الهجرة الجماعية للسكان من أفغانستان ستستمر .

ورفض المتحدث باسم طالبان محمد نعيم، الذي شارك في المناظرة، تعليقات جلال حيث قاطعه ووجه إليه لفظ مهين.

وشارك البروفيسور جلال في مناظرات على القنوات التلفزيونية الأكثر شعبية في أفغانستان لسنوات. وهو معروف بانتقاده الصريح لقادة البلاد، الذين كان من بينهم في الماضي الرئيسان السابقان حامد كرزاي وأشرف غني.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تلقى جلال إشادة كبيرة لشجاعته في انتقاد طالبان علنا، بل وأطلق عليه "صوت الشعب الأفغاني". واستبدل الكثيرون صورتهم الشخصية بصورة لجلال، بينما أعرب آخرون عن قلقهم على سلامته.

وتولت طالبان السلطة فى افغانستان بعد ان بدأت القوات الدولية انسحابها فى الصيف. وفي 15 آب/أغسطس، دخلت الحركة العاصمة كابول دون قتال وتحكم منذ ذلك الحين.