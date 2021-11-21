 حلمي بكر: الفوضى تسببت في وجود حبوب هلوسة غنائية - بوابة الشروق
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حلمي بكر: الفوضى تسببت في وجود حبوب هلوسة غنائية


نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 12:51 ص | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 12:51 ص

قال الملحن حلمي بكر، إن أي دولة بلا غناء وموسيقى لا تكون دولة، لافتًا إلى أن "الأغنية هي المرآة الحقيقية للمجتمع".

وأضاف بكر، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، مساء السبت، أنه لا وجود لمسمى "غناء حر"، منوهًا إلى أن "الخطورة من فوضى الغناء التي تسببت في وجود حبوب هلوسة غنائية، تتم عن طريق مفردات وأصوات سيئة وألحان رخيصة".

وتابع: "الإذاعة والتليفزيون يذيعون مفردات رخيصة، هذه المفردات جعلت بعض الشباب يدورون في حلقة مفرغة من الهلوسة والتنطيط بلا معنى وعلى إيقاع صاخب، ونُقل ذلك للغناء المصري، ودوسنا على كل تاريخنا الغنائي نتيجة بعض الجهلاء".

واستكمل: "سألت طفل مين مثلك الأعلى في الغناء، قالي أحمد موزة، سألته بيغني إيه يا ابني، قالي بيغني (أندال أندال).. هل هذه هي الأغنية؟".

 

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