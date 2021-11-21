محافظ أسوان يشيد بدور شركة كيما في إعادة إنشاء المنازل المتضررة من السيول

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالدور المجتمعي لشركة كيما، وحرص وزارة قطاع الأعمال بقيادة الوزير الدكتور هشام توفيق، على مشاركتها الإيجابية في تخفيف الأضرار والتلفيات لمنازل العاملين بالشركة والتي تضررت جراء تعرضها للسيول.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس محمد حسنين، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة كيما، وأكد الأخير أنه بناء على توجيهات وزير قطاع الأعمال، تبرعت الشركة بمبلغ مليون جنيه مساهمة منها في معالجة الآثار التي خلفتها السيول، وخاصة في أعمال إعادة الإعمار بإنشاء منازل جديدة للأسر المتضررة من الانهيار الكلى أو أعمال الترميمات للانهيار الجزئي.

وأشار العضو المنتدب، إلى أنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة وفرت 8 وحدات سكنية للعاملين غير المقيمين بالمدينة السكنية للمصنع والذين تضررت منازلهم بشكل كلي، بجانب صرف تعويضات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه للعاملين المتضررين من تعرض منازلهم لانهيار جزئي وحدوث تلفيات للأثاثات أو الفرش أو الأجهزة الكهربائية.