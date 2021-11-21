 محافظ أسوان يشيد بدور شركة كيما في إعادة إنشاء المنازل المتضررة من السيول - بوابة الشروق
الأحد 21 نوفمبر 2021 6:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

محافظ أسوان يشيد بدور شركة كيما في إعادة إنشاء المنازل المتضررة من السيول

محافظ أسوان والمهندس محمد حسنين، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة كيما
محافظ أسوان والمهندس محمد حسنين، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة كيما
حمادة بعزق
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 6:27 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 6:27 م

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالدور المجتمعي لشركة كيما، وحرص وزارة قطاع الأعمال بقيادة الوزير الدكتور هشام توفيق، على مشاركتها الإيجابية في تخفيف الأضرار والتلفيات لمنازل العاملين بالشركة والتي تضررت جراء تعرضها للسيول.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس محمد حسنين، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة كيما، وأكد الأخير أنه بناء على توجيهات وزير قطاع الأعمال، تبرعت الشركة بمبلغ مليون جنيه مساهمة منها في معالجة الآثار التي خلفتها السيول، وخاصة في أعمال إعادة الإعمار بإنشاء منازل جديدة للأسر المتضررة من الانهيار الكلى أو أعمال الترميمات للانهيار الجزئي.

وأشار العضو المنتدب، إلى أنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة وفرت 8 وحدات سكنية للعاملين غير المقيمين بالمدينة السكنية للمصنع والذين تضررت منازلهم بشكل كلي، بجانب صرف تعويضات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه للعاملين المتضررين من تعرض منازلهم لانهيار جزئي وحدوث تلفيات للأثاثات أو الفرش أو الأجهزة الكهربائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك