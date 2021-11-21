تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية داعش حلوان لـ25 ديسمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.



وتضم القضية التي تحمل الرقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، على رأسهم مؤسس التنظيم "أ.أ"، والمتهم بتأسيس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، وكذا قيامه بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.