قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن العاصفة التي شهدتها المحافظة عصر اليوم أثرت على الطرق المؤدية لمركز الفيوم، لافتًا إلى وقف طريق «القاهرة - الفيوم» مؤقتًا حرصا على المواطنين ثم إعادة فتحه مرة أخرى.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الأمطار المتوسطة والبسيطة هدأت العاصفة الترابية، منوهًا إلى أن العاصفة أدت إلى سقوط بعض أعمدة الإنارة.

وأشار إلى رفع الأعمدة وفصل الكهرباء عنها، إضافة إلى أن شركة الصرف الصحي والمياه ساعدت في كسح المياه المتراكمة في جوانب الطرق، قائلًا إن المحافظة تنسق مع غرفة الأرصاد الجوية وتنبؤات الري، للوقوف على آخر تطورات الأحوال الجوية.

وأكد محافظ الفيوم، أن الوضع مطمئن حتى الآن ولا يشهد تأثيرًا على المرافق الحيوية، متابعًا: «تم خفض المناسيب في الترع والمصارف، وتطهير مخرات السيول، لاستيعاب أي كميات مياه زائدة».

ولفت إلى أن فرص هطول الأمطار مستمرة حتى صباح اليوم، مؤكدً أن كل طرق المحافظة الداخلية والخارجية مفتوحة حتى اللحظة، إضافة إلى أن الوحدات المحلية تعمل على رفع بعض تراكمات المياه.