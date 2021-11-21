المغرب: 93 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال الـ24ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس المسبب لمرض (كوفيد-19)، و86 حالة شفاء وصفر حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن مليون و602 ألف و391 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و527 ألف و889 شخصا، مقابل 24 مليون و386 ألف و687 شخصا تلقوا الجرعة الأولى،بحسب وكالة الأنباء المغربية(ماب).

وأشارت النشرة الى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 948 ألف و923 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

وتابعت أن مجموع حالات الشفاء التام بلغ 930 ألف و971 حالة بنسبة تعاف تبلغ 1ر98 %، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و761 حالة بنسبة 6ر1 في المئة.

ويصل مجموع الحالات النشطة إلى 3191 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 4 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 110 حالة، منها 4 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19)، 10ر2في المئة .