تأجيل طعن متهمي هجوم فندق الأهرامات على أحكام الإعدام والسجن لـ 2 يناير

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل نظر طعن المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، لجلسة 2 يناير المقبل؛ لاستخراج صورة من مذكرة رأي النيابة.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت في وقت سابق بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 12 متهمًا حدثًا بالسجن 10 سنوات، لإدانتهم في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاث.

والمحكوم عليهم بالإعدام، كل من: محمد عبد العال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن عاطف.

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، كل من: كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبد القادر.

والمحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات كل من: أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبد العزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبد الوارث، ويوسف صبحي، وعلي عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبد الرحمن سمير.

صدر حكم الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أُسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق "الأهرامات الثلاثة"، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.‏