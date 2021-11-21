من شرفة القصر وخلال احتفالات إمارة موناكو بالعيد الوطنى، الجمعة، أطل ابن الأميرة شارلين وابنتها برسمتين تعبران عن حبهما لأمهما.

والأميرة شارلين لاعبة أوليمبية سابقة، وقد علقت مهامها العامة إلى حين انتهاء فترة التعافى فى مكان غير معلوم عقب عودتها من مسقط رأسها جنوب أفريقيا هذا الشهر بعد بقائها فى الخارج عدة أشهر.

وكتبت الأميرة جابرييلا، (6 سنوات) فى لافتة رسمت فيها قلبين كبيرين باللون الأحمر: «نفتقدك يا أمى». وكتب شقيقها التوءم الأمير جاك: «نحبك يا أمى».

وكان الاثنان يشاهدان موكبا من الشرفة مع والدهما الأمير ألبير قبل أن يدخلا لجلب الرسالتين، وفقا لموقع العين الإماراتى.

وقال القصر يوم الثلاثاء، إن شارلين تعانى من إعياء شديد وتحتاج للتعافى عدة أسابيع بعيدا عن أعين العامة.

وقال الأمير ألبير لمجلة بيبول إن شارلين تتلقى علاجا فى مكان خارج موناكو حماية لخصوصيتها.