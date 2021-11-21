صحيفتان إماراتيتان: الفوز بعضوية «الدولية لتقصي الحقائق» يؤكد اهتمام الإمارات بالسلام العالم

أبرزت صحيفتا الوطن والبيان الإماراتيتان، فوز الإمارات بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق .. مؤكدتين أن الإمارات تسعى دائماً للأمن والاستقرار والسلام العالمي انطلاقاً من دورها الرائد ومنظومتها التي رسختها كمنطلق للسياسة التي اختطها بالحكمة والواقعية واختيار أفضل السبل لإنهاء الصراعات، ووضع حد لكل ما ينجم عنها من كوارث وأزمات إنسانية طالما عانى منها العالم.

وذكرت صحيفة الوطن - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "ثقة عالمية مطلقة بنهج الإمارات" - أن الإمارات انتهجت مساراً متفرداً ومتميزاً للسياسة التي تقوم عليها في كل الميادين، مما أكسبها احترام العالم وثقته المطلقة، فالمبادرات والآلية التي تتعامل من خلالها الإمارات مع كل القضايا منحت الجهود الدولية ثراء وأعطتها قوة دفع كبرى تجاه الوصول نحو أفضل الحلول للصراعات والحفاظ على استدامة التسويات.

من جانبها.. أوضحت صحيفة "البيان"، تحت عنوان "دبلوماسية نشطة"، أن النجاح الجديد الذي حققته الإمارات عبر فوزها بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق، ما هو إلا دليل جديد ساطع على دبلوماسيتها النشطة، وموقعها الدولي، ونموذجها التنموي المتميز الذي يجسد ثقة العالم بها، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية، فهو تتويج لمسيرة دؤوبة وجادة من العمل الدبلوماسي والسياسي، فمنذ تأسيسها، ساندت الإمارات قضايا السلام والأمن والتنمية.