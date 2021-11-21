دي خيا: صرخات جماهير يونايتد في وجهنا صعبة

أكد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، أن المستوى الذي ظهر به فريقه أمام واتفورد خلال الخسارة برباعية مقابل هدف، ليس مقبولًا على الإطلاق، ومن الصعب رؤية جماهير اليونايتد تصرخ في وجوههم.

وتحدث دي خيا لوسائل الإعلام بمانشستر يونايتد، قائلًا:" لقد لعب واتفورد أفضل منا ولديهم فرص ويقاتلون أكثر منا، الوضع كان محرجًا في الشوط الأول، لقد اهدرنا الكثير من الفرص، وكان بالإمكان استقبال 4 أهداف في الشوط الأول، المستوى الذي ظهرنا عليه غير مقبول".

وعن تصديه لركلتي جزاء في شوط المباراة الأول، علق دي خيا:" كان الأمر رائعًا بالنسبة لي في بداية المباراة، تصديت لركلتي جزاء، وكنت أظن أن لدينا فرصة كبيرة للفوز بالمباراة، لكننا بعد ذلك واصلنا استقبال الأهداف السهلة في مرمانا، نعيش لحظات صعبة، وهذا غير مقبول منا".

وأتم:" من الصعب رؤية جماهير مانشستر يونايتد تصرخ في وجوهنا وأن تتواجد بجانبنا دائمًا، إنه أمر صعب للغاية، في الوقت الحالي نحن في موقف صعب، لكننا سنقاتل لمواصلة الفوز والعودة بالفريق مرة أخرى للقمة".