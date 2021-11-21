استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، سجلت سلطات الصحة البريطانية 61 حالة وفاة، و40 ألفا و4 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة من سُجلت وفاتهم في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس إلى 143 ألفا و927 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 9 ملايين و845 ألفا و492 إصابة.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 42 ألفا و235 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 190 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 99 ألفا 8 حالات.

كما سجلت السلطات الصحية في صربيا 2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و233 ألفا و57 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و 225 حالة وفاة عقب تسجيل 59 حالة جديدة على مدار أمس.

وفي اليونان، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 4108 إصابات شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 878 ألفًا و 968 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 76 شخصًا آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 ألفًا و 313 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا تسجيل 4181 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 528 ألفًا و969 حالة إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية، بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5609 حالات منذ الأربعاء الماضي.

كما سجل المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة 11 حالة وفاة، و20 ألفا و717 إصابة خلال اليوم المنصرم، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 18 ألفا و966 حالة، وإجمالي الإصابات إلى مليونين و442 ألفا و286 إصابة.

ورصدت سلطات الصحية البرتغالية 11 حالة وفاة، و2499 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 18 ألفا و321 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليونا و122 ألفا و283 إصابة.

وأسيويًا، في بروناي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"، و5 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفًا و591 إصابة و 101 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية في أذربيجان 1889 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 573 ألفًا و 974 مصابًا على مستوى البلاد. وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و 624 حالة وفاة عقب تسجيل 25 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1670 إصابة شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 252 ألفًا و188 حالة. وأوضحت الوزارة أن 8 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 266 شخصًا.

وسجلت وزارة الصحة في إندونيسيا 11 حالة وفاة و314 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 143 ألفا و739 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و253 ألفا و412 إصابة.

وفي بنجلادش، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 7 وفيات و199 إصابات خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و953 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونا و574 ألفا و88 إصابة.

وإفريقيًا، وسجلت وزارة الصحة الكينية 22 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 254 ألفا و710 حالات.

وذكر بيان لوزارة الصحة في البلاد قوله إن حصيلة الوفيات ما زالت متوقفة عند 5328 حالة عقب تسجيل 3 حالات وفاة.

وفي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 92 ألفا و580 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47 مليونا و661 ألفا و 242 حالة، كما تم تسجيل 1115 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 769 ألفا و643 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2335 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و771 ألفًا و 416 حالة، كما سجلت 23 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و538 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2453 صابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و858 ألفًا و831 حالة، كما سجلت 182 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 292 ألفا و145 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 164 شخصا وإصابة 7 آلاف و 68 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 612 ألفا و370 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليونا و3 آلاف و 317 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة الكوبية حالتي وفاة، و330 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في كوبا إلى 8 آلاف و295 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 960 ألفا و802 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة في تشيلي 23 حالة وفاة، و ألفين و711 إصابة، لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية هناك إلى 38 ألفا و117 حالة، وحصيلة الإصابات الإجمالية إلى مليون و743 ألفا و137 إصابة.