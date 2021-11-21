تقدم السفير البريطاني في القاهرة جاريث بيلي، بالشكر للشعب المصري بسبب الاحتفاء بزيارة الأمير تشارلز ولي العهد، وزوجته الدوقة كاميلا، متابعًا: «هما تشرفا بلقاء الرئيس والسيدة الأولى وسعدا بالمزارات السياحية».

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء السبت، أن الأمير تشارلز حرص على الحديث مع شيخ الأزهر والبابا تواضروس، حول قضايا المناخ وضرورة توجيه المواطنين وتوعيتهم بهذه القضايا الحساسة.

وأوضح أن الأمير والدوقة، زارا مصر منذ 15 عاما ولهما ذكريات جيدة، متابعًا: «هما لاحظا زيادة حجم البلاد.. وارتفاع مستوى الإمكانيات مثل التقدم في ملف الطاقة المتجددة».

وأشار إلى اهتمام الدوقة بتمكين المرأة، وتيسير مستقبلها في العالم الحديث، مستكملا: «هي استمعت لقصص السيدات المصريات في عزبة خيرالله، وكيفية دعمهن لأنفسهن وعائلتهن، وتقريرهن لمستقبلهن، وكانت سعيدة جدا بهذا اللقاء».

اختتم الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، الجمعة الماضية، زيارة استغرقت يومين للقاهرة والإسكندرية فى أول جولة خارجية لهما بعد وباء كورونا، وكانت الأردن أولى محطاتها وتبعتها مصر.

وأكد الأمير تشارلز والدوقة كاميلا خلال زيارتهما على رسائل أساسية تتعلق بضرورة الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ، وتعزيز الحوار بين الأديان، وتمكين المرأة والشباب والاحتفاء بالتراث والثقافة.