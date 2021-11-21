تفتتح اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة من الدوري العام، وذلك بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فاركو أمام سيراميكا كليوباترا، والثانية مصر المقاصة أمام الاتحاد السكندري.

وانتهت منافسات الجولة الرابعة مساء أول أمس الجمعة، بعدما حققت أقل معدل تهديفي هذا الموسم، وشهدت 3 تعادلات من بينهم واحدًا سلبيًا، و3 انتصارات بنتيجة 1-0.

ويستضيف فاركو في الخامسة والنصف من مساء اليوم فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد الإسكندرية، حيث يرغب في الصاعد حديثًا للدوري الممتاز لاستكمال صحوته بعدما حقق انتصاره الأول في الموسم بالجولة الماضية على حساب مصر المقاصة بهدفين دون رد.

من جهته، يسعى سيراميكا كليوباترا الذي لم يتلق أي هزيمة في الموسم حتى الآن للحفاظ على مكانته بين الخمسة الكبار، حيث تمكن من الحصول على 8 نقاط في أول 4 جولات من تعادلين وانتصارين كان أخرهما أمام البنك الأهلي بهدف نظيف الأسبوع الماضي.

وفي الثامنة مساءً، يستضيف الجريح مصر المقاصة على ملعب الكلية الحربية، فريق الاتحاد السكندري، المنتشي بفوزه الأخير على الجونة بهدف نظيف، سجله خالد الغندور بطريقة رائعة، استحق عليه جائزة الأفضل في الجولة الرابعة.

ويبحث مصر المقاصة بقيادة مدربه تامر مصطفى عن لملمة أوراقه قبل أن تتبعثر مبكرا، حيث فشل الفريق في تحقيق سوى انتصار وحيد منذ بداية الموسم، مع تلقي هزيمتين أمام بيراميدز وفاركو، بجانب تعادل سلبي أمام سيراميكا كليوباترا.