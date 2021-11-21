الفرنسي أوجييه بطلا للعالم للمرة الثامنة في رالي مونتسا

توج الفرنسي سيباستيان اوجييه (تويوتا) بطلا للعالم للراليات للمرة الثامنة بفوزه بالمركز الاول الاحد في سباق رالي مونتسا الايطالي الجولة الاخيرة من بطولة العالم.

وجاء البريطاني الفين ايفانز (تويوتا) ثانيا في حين اكمل الاسباني دان سوردو (هيونداي) منصة التتويج.

كما توجت تويوتا بطلة لفئة الصانعين.

وقد يكون التتويج بطلا للعالم هذا العام الاخير بالنسبة الى اوجييه الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين في 17 ديسمبر المقبل، لأنه سيكتفي بخوض عدد محدد من السباقات مع تويوتا الموسم المقبل وذلك من اجل تكريس المزيد من الوقت لعائلته وتحقيق حلمه بخوض سباق 24 لومان الفرنسي الشهير الذي يخوضه فريقه الحالي.

شكّل سباق مونتسا المحطة الأخيرة والوداعية للسيارات العالمية "وورلد رالي كار" الحالية بعد 25 عامًا من إطلاقها، حيث تتحضر البطولة العالمية لحقبة جديدة من سيارات هايبريد "رالي1" التي تعمل بالطاقة الهجينة في عام 2022، علما بان الموسم الجديد سينطلق بعد شهرين فقط وتحديدا في رالي مونتي كارلو من 20 الى 23 يناير.