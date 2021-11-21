اتحاد السلة يعتمد توصيات لجنة المسابقات ويغرم الاتحاد السكندري 

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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة الموافقة على التوصيات المقدمة من لجنة المسابقات بشأن مباراة نهائي دوري الممتاز أ مرتبط لموسم 2021-2022 بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وقامت لجنة المسابقات بالاتحاد والتي يشرف عليها الأستاذ محمد فتحي عضو مجلس الإدارة ويترأسها كابتن أحمد كامل برفع توصيات لمجلس الإدارة بشأن عدم حضور فريق الرجال لنادي الاتحاد السكندري لاستلام ميداليات المركز الثاني.

وقام فريق المرتبط بنادي الاتحاد بالصعود لمنصات التتويج واستلام الميداليات الخاصة به بينما لم يحضر جميع عناصر فريق الرجال من لاعبين وجهاز فني وجهاز إداري.

وقد وافق مجلس الإدارة على توصيات لجنة المسابقات والتي جاءت كالتالي:

توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على كل لاعب مسجل بصحيفة التسجيل في المباراة وعددهم 12 لاعب

توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على الجهاز الإداري والطبي وعددهم 8 أفراد

توقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه على المدير الفني لنادي الاتحاد

يتم إيقاف جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لحين سداد الغرامة المقررة.