التلفزيون السوداني: وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي

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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، نقلا عن التلفزيون السوداني، بوصول عبدالله حمدوك إلى القصر الرئاسي.