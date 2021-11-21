التلفزيون السوداني: وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي

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هاني شاكر يدافع عن قرار منع مطربي المهرجانات: مينفعش يكون الفن كده في عصر الرئيس السيسي
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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، نقلا عن التلفزيون السوداني، بوصول عبدالله حمدوك إلى القصر الرئاسي.