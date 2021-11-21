 التلفزيون السوداني: وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي - بوابة الشروق
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التلفزيون السوداني: وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي


نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 2:10 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 2:42 م

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، نقلا عن التلفزيون السوداني، بوصول عبدالله حمدوك إلى القصر الرئاسي.


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