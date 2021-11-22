رئيس الأركان اليمنية: شعبنا يخوض حربا من أجل السلام والاستقرار

بحث رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، على هامش مؤتمر حوار المنامة 2021م، قائد الفيلق الحادي عشر الباكستاني الفريق محمد سعيد، سبل دعم العلاقات بين البلدين، حيث أكدا على تعزيزها وتوسيعها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأشار رئيس هيئة الأركان اليمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن اليمن ابتليت بمليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية التي تشن حرباً مدمرة على الشعب اليمني، مؤكداً بأن الشعب اليمني وقواته المسلحة تخوض حرباً من أجل السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة عموماً، تقابله المليشيات الإرهابية بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل في حربها المدمرة لتشمل بلدان الجوار.

وأشاد رئيس هيئة الأركان، بمواقف الحكومة الباكستانية ودعمها لجهود الشرعية الدستورية في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، متطلعاً إلى أن تشهد العلاقة بين المؤسستين العسكريتين مزيداً من التطور وتبادل المصالح المشتركة.

من جانبه وجه الفريق سعيد، للفريق الركن صغير بن عزيز دعوة رسمية لزيارة باكستان، مؤكداً بأن اليمن وباكستان يقعان في خط جيواستراتيجي واحد وبالتالي يقع على عاتق البلدين حماية تلك المصالح .. موضحا أن باكستان واليمن يتشاركان نفس القضايا الأمنية والدينية والسياسية مما يؤهلهما أن تلعبا دوراً مهما في حل الصراع اليمني، وأن باكستان تتابع عن كثب التطورات الميدانية في اليمن، وأنها مستعدة لتقديم أوجه الدعم والمساندة.