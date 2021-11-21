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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

كريم صلاح
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 12:41 ص | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 12:41 ص

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الإسماعيلي في المباراة الأخيرة بهدفين دون مقابل ليصل للنقطة الـ9 في الترتيب من الفوز في ثلاث مباريات وخسارة مباراة القمة أمام الأهلي.


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