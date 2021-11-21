مدينة دونجنينج الصينية توقف واردات بعض الأغذية لمخاوف تتعلق بكوفيد

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قالت السلطات في مدينة دونجنينج الواقعة بشمال شرق الصين، المجاورة إلى روسيا في بيان على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد إنها أوقفت واردات بعض الأغذية والمشروبات التي تصل عبر منافذ برية لمنع تفشي كورفيد-19 بالبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الخطوة التي تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد تشمل الحلوى والفحم والحليب ومسحوقه والبسكويت والملح والعسل والشوكولاتة والصنوبر والسمن والأيس كريم وزيت الطعام والزيت النباتي والدقيق.

ومن بين المشروبات المحظورة، الخمور والجعة والنبيذ الأحمر والمياه المعدنية.

إلى جانب ذلك، أرجأت المدينة استيراد عبوات يقل وزنها عن 50 كيلوجراما.

وأشارت السلطات إلى أن هذه الخطوة إجراء مؤقت لمنع تفشي الفيروس والسيطرة عليه.