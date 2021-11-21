ودعت إدارة مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، برسالة خاصة، بعد الاستقرار الرسمي على إقالته من تدريب الفريق، بسبب استمرار تراجع النتائج.

وأعلن يونايتد تكليف مايكل كاريك بتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا لسولشاير، وذلك بعد الخسارة الفادحة التي تعرض لها الفريق أمس السبت، أمام واتفورد بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الــ12 لمنافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وقال النادي الإنجليزي فى بيان نشره عبر موقعه الرسمي :"سيظل أولي دائمًا أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب".

وأضاف:" على الرغم من أن الأسابيع القليلة الماضية كانت مخيبة للآمال ، إلا أنه لا ينبغي لها أن تحجب كل العمل الذي قام به خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة بناء أسس النجاح على المدى الطويل".

وأختتم:" سيظل مكان سولشاير في تاريخ النادي آمنًا دائمًا ، ليس فقط لقصته كلاعب ، ولكن كرجل عظيم ومدير قدم لنا العديد من اللحظات الرائعة".

ويحتل مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما جمع 17 نقطة من 12 جولة، حقق الفوز في 5 مباريات، تعادل في اثنين وخسر في 5 آخرين.