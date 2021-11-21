 حبس متهم بترويج عملات افتراضية بلغت 1.5 مليون جنيه في الإسكندرية - بوابة الشروق
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حبس متهم بترويج عملات افتراضية بلغت 1.5 مليون جنيه في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 2:16 ص | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 2:16 ص

قررت نيابة ثان الرمل في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس صاحب شركة تصدير مفروشات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بممارسة نشاطًا غير مشروع في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت شرطة الإسكندرية إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام صاحب شركة لتصدير المفروشات، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بممارسة نشاط غير مشروع في التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" بترويجها للعملاء، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول له، بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت 1.5 مليون جنيه مصري، وبمواجهة المتهم، أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بها، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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