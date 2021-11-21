صلاح صاحب أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول في مباراة أرسنال

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حصل محمد صلاح نجم ليفربول، على أعلى تقييم في مباراة الريدز ضد أرسنال وذلك وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأنهى ليفربول سلسلة اللاهزيمة لأرسنال والتي استمرت لعشر مباريات متتالية، حيث انتصر الريدز برباعية دون رد، مساء السبت.

ورصدت شبكة بي بي سي البريطانية تقييم لاعبي ليفربول عقب اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وجاء صلاح بالمرتبة الأولى في تقييم بي بي سي، حيث حصل على 8.21 نقطة، متفوقا بفارق ضئيل عن أقرب ملاحقيه السنغالي ساديو ماني الذي حصل على 8.18 نقطة.

فيما جاء دييجو جوتا بالمركز الثالث وحصل على 8.16 نقطة، وحل ألكسندر آرنولد رابعا بعدما نال 8.12 نقطة.

وكان صلاح قد نجح في العودة لهز الشباك من جديد بعد غاب عن التسجيل لثلاثة مواجهات. وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 73 من صناعة السنغالي ساديو ماني صاحب الهدف الأول بالمباراة.

ووصل صلاح للهدف رقم 11 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم متربعا على صدارة ترتيب الهدافين بالبريميرليج.