وزيرة الدفاع الألمانية: الجيش الألماني مضطر للإسراع في المشتريات

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، أن الجيش الألماني يلجأ إلى استثناءات في القانون الأوروبي الخاص بمنح العطاءات للإسراع في تدبير عتاده.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "يجب أن نكون أسرع في الشراء.. شراء المزيد مما هو متاح في السوق ومضمون لدى شركائنا، بدلا من تطوير حلول خاصة ذات إطار ذهبي لسنوات. لذلك نستخدم الآن استثناءات من قانون العطاءات العامة الأوروبي.. بالإضافة إلى ذلك يمكن الآن التصرف بحرية فيما يتعلق بالطلبات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف يورو، أي بدون مناقصة تستغرق وقتا طويلا"، موضحة أن ذلك يشكل 20% من جميع الطلبات من مكتب المشتريات الخاص بالجيش الألماني في كوبلنتس.

وقالت لامبرشت: "100 مليار يورو وحدها لن تُصوَّب الأمور".

يُذكر أن البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) قررا كرد فعل على الحرب الروسية ضد أوكرانيا إطلاق برنامج خاص بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز القوات المسلحة الألمانية. وسوف تستخدم الأموال في شراء طائرات ومروحيات وسفن ودبابات وذخيرة جديدة خلال السنوات المقبلة.