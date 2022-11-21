ناطق أممي يدعو للتحقيق في إطلاق نار على جنود روس بعد استسلامهم في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى ظهور مقاطع فيديو يبدو أنها لإطلاق النار على جنود روس بعد استسلامهم في أوكرانيا إلى تحقيقات دولية وتعهدات من موسكو بالعثور على المسوؤلين.

وقال ناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين إنه على دراية بالتقارير.

وأضاف "يجب التحقيق بشكل فوري وكامل وفعال في المزاعم التي تفيد بتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة لأشخاص عاجزون عن القتال" وتحميل الجناه المسؤولية، واستخدم في وصف هذا مصطلح فرنسي في القانون الدولي يعني عدم الضلوع في قتال نشط أو غير قادرين على أداء مهام قتالية في الحرب.

وأظهرت المقاطع المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي العديد من الجنود الروس –تحت حراسة أوكرانية- مستلقين على الأرض، مع سماع صوت أعيرة نارية. وأظهرت لقطة أخرى نحو 12 جثة.

ويقال إن المقاطع التقطت في منتصف نوفمبر عندما استعاد الجيش الأوكراني قرية ماكيفكا في منطقة لوهانسك في شرق البلاد.

وبحسب الخبراء الذين استشارتهم صحيفة نيويورك تايمز، فإن مقاطع الفيديو حقيقية، رغم أن الكثير عن خلفية الصور مازال غير واضحا.

وتقول كييف إن مقتل الروس كان دفاعا عن النفس حيث أن أحد جنود الأعداء فتح النار فجأة. ورد الأوكرانيون على إطلاق النار وبالتالي تصرفوا بشكل صحيح، بحسب المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يجب محاسبة المسؤولين مؤكدا أن موسكو سوف تبحث بنفسها عن الجناة.

كما أكد بيسكوف اليوم الاثنين أن موسكو ليس لديها خطط لتنفيذ موجة ثانية لتعبئة جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب بأوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عنه القول إنه "لا توجد مناقشات" بهذا الشأن في الكرملين.

وكانت روسيا قالت في وقت سابق إنها انتهت من تعبئة 300 ألف جندي احتياط في أواخر تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وبعد قرابة تسعة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة الوحدة بين دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" الديمقراطية ضد الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أمام جلسة عامة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو في مدريد اليوم الاثنين، حسبما أفادت الترجمة الفورية للكلمة "أدعوهم إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان عدم إضعاف مجتمعنا أبدا".

وأكد زيلينسكي مجددا رغبة بلاده في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وقال زيلينكسي إن عواقب الهجمات الروسية على السكان المدنيين الأوكرانيين وخيمة لدرجة أنه يتعين وصف روسيا بأنها "دولة إرهابية" من قبل جميع البرلمانات.

كان محققون في كييف قد أعلنوا أمس الأحد إن أكثر من 8300 مدني من بينهم 437طفلا قتلوا وأصيب أكثر من 11 آلف آخرين حتى الآن في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

كما أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إرادة شعبه في المقاومة.

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو اليوم الاثنين بمناسبة يوم الكرامة والحرية: "مستعدون للتضحية بكل ما لدينا، مستعدون للحرب حتى النهاية".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا دفعت ثمنا غاليا للحرية وستواصل دفع الثمن، مشيرا إلى آلاف الضحايا جراء الحرب.

وأضاف أن الجميع رأى ما يقدر الأوكرانيون على فعله. وقال: "كيف يمكننا مقاومة أحد أكبر الجيوش في العالم، ونصبح أحد أفضل الجيوش في العالم".