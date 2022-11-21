رئيس الجزائر: من حق قطر أن تفخر بنجاحها الثابت في تنظيم المونديال

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دولة قطر، بفوزها في الرهان ونجاحها في تنظيم حفل افتتاح بطولة نهائيات كأس العالم 2022، التي انطلقت يوم الأحد في العاصمة الدوحة.

وغرد تبون في حسابه على تويتر قائلا:"من حق قطر الشقيقة أن تفخر بنجاحها الثابت في تنظيم نسخة 2022 لكأس العالم، ومن حقنا أيضا أن نفخر بتمثيلها الرفيع لأشقائنا العرب وكسبها الرهان ..ألف مبروك لأخي سمو الأمير تميم ولكل الشعب القطري".

وحضر تبون، حفل افتتاح المونديال الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، إلى جانب عدد من زعماء وقادة الدول.

وقال تبون، في تصريحات لوسائل إعلام قطرية بعد حفل الافتتاح: "نحن فخورون كدول عربية بالمستوى الذي بلغته قطر، إثر نجاحها في تنظيم تظاهرة عالمية من هذا النوع، وإظهارها للعالم بأسره مدى قدرتها على رفع التحدي".

وأضاف:" ملايين الأنظار متجهة اليوم صوب قطر، وهو أمر عظيم في ظل تنظيم جيد لا غبار عليه. هناك أقاويل وأقاويل، فكل ذي نعمة محسود".

وتابع: " أتمنى أن تبلغ المنتخبات العربية نفس مستويات المنتخبات القوية، فنحن نرجو أن نرى في يوم الأيام منتخبين عربيين يخوضان نهائي كأس العالم".