 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 4:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 4:36 ص

 تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية 23 ألف إصابة اليوم الاثنين، وسط مخاوف متنامية من عودة تفشي الفيروس خلال الشتاء.

وسجلت البلاد 23 ألفا و91 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 61 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و581 ألفا و856 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا الجنوبية 35 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و66 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات المرضية الخطيرة 465 حالة.

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