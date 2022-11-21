 هاوار الكردية: إصابة عسكريين سوريين بقصف تركي - بوابة الشروق
الإثنين 21 نوفمبر 2022 4:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

هاوار الكردية: إصابة عسكريين سوريين بقصف تركي

رويترز
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 2:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 2:50 ص

أصيب عسكريان سوريان بقصف للطائرات التركية على قرية في ريف حلب، حسب وكالة "هاوار" العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت الوكالة أن "طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي أغارت قبل ساعات من الآن على قرية بيلونية التابعة لناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء"، وأن "القصف أسفر عن إصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج".

وكانت وكالة "سانا" نقلت مصدر عسكري في وقت سابق اليوم أن "عددا من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم". دون أن يذكر المصدر عددهم.

وقالت الوكالة إن "طيران الاحتلال التركي استهدف عددا من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في المنازل".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك