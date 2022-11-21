بايدن يعلن حالة الطوارئ بنيويورك في ظل عاصفة شتوية قارسة

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صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، مُوجها بتقديم الدعم الفيدرالي للمساعدة في الاستجابة إلى العاصفة الشتوية الشديدة التي ضربت الأجزاء الغربية من الولاية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن قرار بايدن يعطي السلطة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث لدعم الاستجابة المحلية والولائية في نيويورك.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الفيدرالية بإمكانها الآن تنسيق جهود الإنقاذ ومساعدة السكان في الـ11 مقاطعة التي تضررت بفعل العاصفة الشتوية في غرب ولاية نيويورك.

بدوره، تقدمت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكل بالشكر للرئيس الأمريكي على موافقته على إعلان حالة الطوارئ وتعاونه وعمله مع السلطات الولائية.

جدير بالذكر أن العاصفة الهائلة تسببت في إغراق شوارع غرب ولاية نيويورك بالثلوج التي وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى نحو مترين، لتسجل الولاية رقماً قياسياً لأكبر تساقط ثلوج في 24 ساعة فقط.