ذكرت وكالة "بغداد اليوم" العراقية أن العراق طلب "مهلة" لضبط الحدود ونزع السلاح من المعارضة الإيرانية، بعد طلب إيراني بذلك.

وقالت الوكالة إن السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، كشف أن طهران طلبت من بغداد "مسك الحدود" و"نزع سلاح المعارضة الإيرانية وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين، كما ناقشنا تبادل المطلوبين للقضاء وفق مذكرة تفاهم بين القضاء العراقي والإيراني".

وفي تصريحات قالت الوكالة إنها تابعتها، أشار السفير إلى أن العراق طلب "مهلة" بما يخص موضوع نزع السلاح من المعارضة الايرانية، بعد التهديد بالاجتياح العسكري.

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص موضوع نزع السلاح".

وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وخلال زيارة أجراها مؤخرا إلى بغداد، هدد بعملية عسكرية برية في إقليم كردستان، إن "لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة".