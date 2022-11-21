قطر تحبط أول عملية تهريب مخدرات خلال مونديال 2022

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة، وذلك تزامنًا مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفق ما اعلنت السلطات القطرية الاثنين.



وكتبت الإدارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي، تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة».



وأضافت الإدارة في تغريدتها: «اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر، وعند تفتيشها عثر على 1990 حبة من الترامدول، وضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464,5 جرام».



https://twitter.com/Qatar_Customs/status/1594595191096221696



وصرح مسؤول قطري، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» - طلب عدم كشف هويته - أن المسافر المعني الذي لم تقدم معلومات عنه، سيمثل أمام النيابة العامة.



والعقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها قاسية جداً، وتشمل السجن لفترات طويلة وغرامات باهظة وطرد الأجانب من البلاد.