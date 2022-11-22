أوكرانيا تعتزم رفع رسوم مرور النفط الروسي عبر أراضيها

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أبلغت شركة أوكرانسنفتا الأوكرانية المشغلة لشبكة خطوط أنابيب النفط في البلاد نظيرتها الروسية ترانسنفت باعتزامها زيادة رسوم نقل النفط الروسي إلى شرق أوروبا عبر أوكرانيا خلال العام المقبل بسبب الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وقالت الشركة الأوكرانية في رسالة إلى نظيرتها الروسية إن "التدمير المستمر للبنية التحتية الأوكرانية للطاقة أدى إلى نقص شديد في إمدادات الكهرباء وزيادة التكاليف ونقص في الوقود وقطع الغيار".

وأضافت الرسالة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء أن تكاليف توفير ظروف العمل الآمنة لعمالها وحماية منشآتها زادت أيضا.

وقالت الشركة الأوكرانية إنها سترفع رسوم نقل النفط الخام إلى المجر وسلوفاكيا بمقدار 10ر2 يورو إلى 60ر13 يورو (90ر13 دولار) لكل طن اعتبارا من أول العام المقبل. وكانت هذه الرسوم قد زادت في أبريل الماضي ليصل إجمالي نسبة الزيادة إلى 51% سنويا تقريبا.

من ناحيتها، أبلغت شركة ترانسنفت وكالة تاس الروسية للأنباء بتلقيها رسالة من الشركة الأوكرانية بشأن زيادة الرسوم وأنها تدرسه حاليا.

وقالت تاس إن شركة خطوط النفط الروسية ستناقش الموضوع مع الحكومة في موسكو.

يذكر أن نقل النفط الروسي إلى شرق أوروبا توقف لمدة يوم واحد يوم 15 نوفمبر الجاري بعد تعرض محطة الكهرباء التي تزوده بالطاقة لقصف مدفعي.

وفي ذلك اليوم، أطلقت روسيا حوالي 100 صاورخ على أوكرانيا بحسب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية.