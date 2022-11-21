وفد سوداني يلتقي الرئيس الإثيوبي ويعلن دعم الخرطوم لاتفاق تيجراي

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني إبراهيم جابر إبراهيم، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وذكرت صفحة المجلس عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن إبراهيم نقل رسالة من البرهان لأحمد "تتصل بتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم البلدين لبعضهما البعض بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأضافت أنه هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي باتفاق السلام الذي وقعته حكومة بلاده و"جبهة تحرير شعب تيجراي" مؤخراً، وعبر عن استعداد السودان لدعم تنفيذ الاتفاق، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت إن عضو المجلس قدم لرئيس الوزراء الإثيوبي، "خارطة الطريق التي أعدها السودان بوصفه رئيسا لمنظمة إيقاد، بهدف تفعيل المنظمة في جميع جوانب عملها لتحقيق الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي في الاقليم".

كما قدم "شرحا لرئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، حول تطورات العملية السياسية في السودان والتي من المؤمل أن تفضي إلى توافق وطني يمهد إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سلس في السودان".

يذكر أن البرهان التقى آبي أحمد، منتصف الشهر الماضي، وأكد خلال جلسة المباحثات على هامش منتدى "تانا" حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا في مدينة بحردار الإثيوبية، أنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة.

وشدد على أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار مؤكدا حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا.