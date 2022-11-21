موسكو: الدوما يعقد جلسة خاصة لبحث إعدام كييف ما يزيد عن 10 أسرى روس

أعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر جوكوف، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة في الـ22 من نوفمبر، لبحث جريمة إعدام قوات كييف، أكثر من 10 أسرى روس.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أضاف جوكوف، أن المجلس سينظر في هذه الجريمة بطلب من لجنتي الدفاع والشؤون الدولية، وتقديم نتائج البحث للجهات القضائية والتنفيذية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن «قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس»، لافتة إلى أن «الجريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم».

وأكدت الوزارة في بيانها أن «الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه».