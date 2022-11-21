المفوضية الأوروبية: قانون التضخم الأمريكي قد يضر شركاتنا

قال النائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن القانون الأمريكي لخفض التضخم يحتوي على عناصر تمييزية يمكن أن تضر بالشركات الأوروبية.

وأضاف المسؤول الأوروبي في جلسة قبيل الاجتماع الثالث لمجلس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتجارة والتكنولوجيا، أن قانون الحد من التضخم يحتوي على عناصر تمييزية بشكل واضح من شأنها أن تضر بشركات الاتحاد الأوروبي وقدرتها على التصدير إلى الولايات المتحدة.

وذكر أن القانون يمكن أن يؤثر على القدرة التنافسية بشكل نزيه مع المنتجات الأمريكية في أسواق الدول الثالثة، كما نقلت وكالة "نوفوستي".

ونوه دومبروفسكيس، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قاما بتشكيل مجموعة خاصة حول هذا القانون لمناقشة مخاوف الاتحاد الأوروبي والعمل على إيجاد حلول.

وتابع: "نحن نطالب بالعدالة، لا أكثر: نريد ونتوقع أن تعامل الشركات والصادرات الأوروبية في الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات والصادرات الأمريكية في أوروبا".