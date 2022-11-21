تحذير من هجوم أوكراني علي مدينتي ميليتوبل وبيرديانسك

حذر عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا، فلاديمير روجوف، اليوم الاثنين، من أن قوات نظام كييف المنتشرة على خط التماس في المقاطعة تقوم بتحضيرات للتقدم جنوبا باتجاه مدينتي ميليتوبل أو بيرديانسك.

وأشار روجوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إلى أن قادة كييف يعتبرون ميليتوبل هدفا رئيسيا وأن معركتها ستقرر مصير الحملة العسكرية بأكملها في جميع الاتجاهات.

وأكد روجوف وجود تعزيزات عسكرية من بينها دبابات وراجمات صواريخ ومنظومات هيمارس تصل بالقطارات إلى منطقة زاباروجيا، كما تم نقل أكثر من 40 ألف جندي من خيرسون.

ولفت روجوف إلى أن أولوية كييف هى الاستيلاء على محطة الطاقة النووية إينرجودار، وكذلك الوصول إلى بيرديانسك على ساحل بحر آزوف من أجل قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.