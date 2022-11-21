 كوريا الجنوبية تؤجل تدريبات جوية بعد تحطم طائرة حربية - بوابة الشروق
الإثنين 21 نوفمبر 2022 1:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تؤجل تدريبات جوية بعد تحطم طائرة حربية

سول - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 1:07 م | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 1:07 م
أرجأ سلاح الجو الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، تدريبات جوية نصف سنوية، كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع، بسبب توقف طائراته الحربية عن العمل بسبب تحطم طائرة مقاتلة، أمس، حسبما قال مسؤولون.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن القوات الجوية قررت إعادة جدولة تدريبات "النسر المحلق"، التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم، بعد تحطم طائرة من طراز كيه أف-16 سي، أمس، بسبب عطل في المحرك، مما دفع سلاح الجو إلى وقف تشغيل جميع الطائرات باستثناء معدات المراقبة والطوارئ. 

وانطلقت تدريبات "النسر المحلق" في عام 2008، ويتم إجراؤها مرتين في العام.

وتحطمت طائرة كيه أف-16 سي المنكوبة التابعة للجناح المقاتل التاسع عشر بسبب عطل غير محدد في المحرك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك