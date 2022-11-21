كوريا الجنوبية تؤجل تدريبات جوية بعد تحطم طائرة حربية

أرجأ سلاح الجو الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، تدريبات جوية نصف سنوية، كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع، بسبب توقف طائراته الحربية عن العمل بسبب تحطم طائرة مقاتلة، أمس، حسبما قال مسؤولون.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن القوات الجوية قررت إعادة جدولة تدريبات "النسر المحلق"، التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم، بعد تحطم طائرة من طراز كيه أف-16 سي، أمس، بسبب عطل في المحرك، مما دفع سلاح الجو إلى وقف تشغيل جميع الطائرات باستثناء معدات المراقبة والطوارئ.



وانطلقت تدريبات "النسر المحلق" في عام 2008، ويتم إجراؤها مرتين في العام.



وتحطمت طائرة كيه أف-16 سي المنكوبة التابعة للجناح المقاتل التاسع عشر بسبب عطل غير محدد في المحرك.