أدلة جديدة في مزاعم منح الألقاب مقابل تبرعات لجمعية تابعة للملك تشارلز

وقال قصر باكينغهام إنه لن يعلق على تحقيقات تقوم بها الشرطة في الوقت الراهن.

ولم يصدر عن المؤسسة الخيرية المعنية بتلك الادعاءات أي تعليق على ذلك في البداية، لكنها أصدرت بيانا جاء فيه أن "ملفا رُفع إلى هيئة النيابة الملكية في 31 أكتوبر الماضي".

وقال البيان: "تستمر التحقيقات بينما لن ندلي بأي تعليقات أثناء تقدمها".